ترامب يقيل أمينة مكتبة الكونجرس كارلا هايدن

ابوظبي - سيف اليزيد - أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمينة مكتبة الكونجرس كارلا هايدن بشكل مفاجئ يوم الخميس.

وتم إبلاغ هايدن في رسالة بريد إلكتروني في وقت متأخر من يوم الخميس من مكتب شؤون الموظفين الرئاسي في البيت الأبيض، وفقاً لرسالة بريد إلكتروني حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس.

وكانت هايدن، التي تم تثبيتها من قبل مجلس الشيوخ في هذا المنصب في عام 2016، أول امرأة وأول أميركية من أصل أفريقي تشغل منصب أمين مكتبة الكونجرس.

وبدأت الرسالة بـ"كارلا، بالنيابة عن الرئيس دونالد ترامب، أكتب إليك لإبلاغك بأن وظيفتك كأمينة مكتبة الكونجرس لم تعد سارية بشكل فوري. أشكرك على خدمتك"، وأكد متحدث باسم مكتبة الكونجرس أن البيت الأبيض أبلغ هايدن بإعفائها من منصبها.