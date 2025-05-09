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روسيا تحتفل بالذكرى الـ80 لعيد النصر

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روسيا تحتفل بالذكرى الـ80 لعيد النصر

ابوظبي - سيف اليزيد - تحتفل روسيا الاتحادية، اليوم، بالذكرى الـ 80 لعيد النصر.

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العرض العسكري المركزي الذي أقيم في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو، كما حضر العرض قادة وزعماء يمثلون 27 دولة حول العالم، إضافة إلى وزراء ومسؤولين والمحاربين القدماء وأعضاء الهيئات الدبلوماسية العاملة على الساحة الروسية وغيرهم.

ويشارك في الاستعراض العسكري أكثر من 11 ألفا و500 فرد يمثلون مختلف التشكيلات العسكرية الروسية، البرية والبحرية والجوية، وفرق المراسم العسكرية، والمدارس الحربية، إضافة إلى تشكيلات من جيوش عدد من الدول.

وتختتم الاحتفالات، بإطلاق الألعاب النارية في المساء والتي تزين سماء العاصمة موسكو وعموم المدن الروسية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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