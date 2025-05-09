الأمم المتحدة: اقتحام إسرائيل لمدارس الأونروا في القدس انتهاك لحقوق الأطفال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا” أنها أخلت 3 مدارس أخرى في القدس الشرقية؛ كإجراء احترازي بعد اقتحام قوات إسرائيلية مسلحة 3 مدارس تابعة لها في مخيم شعفاط أمس الخميس.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية قد أجبرت أكثر من 550 طالبًا وطالبة على مغادرة الفصول الدراسية، كما تم اعتقال أحد موظفي “الأونروا” خلال العملية.

ووصف المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني هذا الاعتداء بأنه “يوم حزين” في القدس الشرقية، مؤكدًا أن هذه المدارس تابعة للأمم المتحدة ولا يجوز انتهاك حرمتها.

وأشار لازاريني إلى أن هذا الإجراء الإسرائيلي ترك نحو 800 طفل فلسطيني في حالة من الصدمة والقلق، بعضهم لا يتجاوز عمره الست سنوات.

ولفت مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية رولاند فريدريك الانتباه إلى أن الأطفال غادروا مدارسهم وهم يبكون، مما يعرضهم لخطر فقدان حقهم في التعليم.

وأوضح أن قوات الأمن الإسرائيلية ضايقت المعلمين واحتجزت أحدهم، وأمرت بتسريح الطلاب.

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