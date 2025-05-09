التلفزيون الباكستاني: إسقاط 77 مسيرة هندية في يومين

أعلن التلفزيون الباكستاني، عن "إسقاط 77 مسيرة هندية في يومين".

وكان قد أفادت وكالة "فرانس برس"، عن "مقتل أربعة مدنيين بينهم طفلة في كشمير الباكستانية بقصف مصدره الهند".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن الحكومة الباكستانية، أننا "نناشد الشركاء الدوليين تقديم مزيد من القروض بعد الخسائر الفادحة إثر هجمات العدو".

وذكرت الحكومة، أننا "نحث الشركاء الدوليين على دعم تهدئة الأوضاع في ظل تصاعد الحرب وانهيار أسواق الأسهم".

كذلك نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الإعلام الباكستاني، أننا "نرفض الادعاءات الباطلة لوسائل الإعلام الهندية بشأن ضربات مزعومة على الحدود"، لافتاً الى أننا "لم نقم بأي أعمال هجومية على مناطق داخل كشمير الهندية أو خارج الحدود الدولية".

وقال "قواتنا الجوية سليمة وهي في حالة يقظة وتشغيل كاملة".