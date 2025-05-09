تهنئات دولية بانتخاب بابا جديد على رأس الكنيسة الكاثوليكية

توالت المواقف والتّصريحات والبيانات الدّوليّة المهنّئة بانتخاب البابا الجديد لاوون الرّابع عشر.

رئيس بولندا

في هذا الصّدد، هنأ الرّئيس البولندي أندريه دودا، البابا لاوون الرابع عشر قائلًا: "تقبّلوا تأكيد بولندا استعدادها لمواصلة توطيد العلاقات الفريدة، باسم القيم المشتركة والمسؤولية عن الصالح العام وتعزيز السلام في العالم".

رئيس وزراء إسبانيا

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بعد إعلان انتخاب البابا الجديد، عن أمله في أن "تساهم بابويته في تعزيز الحوار والدفاع عن حقوق الانسان، في عالم يحتاج الى الامل والوحدة".

رئيس الإمارات

كما بعث كلّ من رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الإمارات منصور بن زايد آل نهيان، برقيّات تهنئة إلى البابا لاوون الرابع عشر.

المستشار الألماني

من جهته، هنّأ المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس، البابا لاوون الرابع عشر، مشيرًا إلى أنّ "من خلال دوركم، تمنحون الأمل والتوجيه لملايين المؤمنين في كل أنحاء العالم خلال هذه الأوقات الصعبة".

رئيسة المفوضية الأوروبية

ووجهت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لايين "تهانيها الصادقة" الى البابا الجديد، مبديةً أملها في أن "تتسم بابويته بالحكمة والقوة، في وقت يلهم العالم بالتزامه من اجل السلام والحوار".

رئيس كولومبيا

بدوره، أعرب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، عن أمله في أن يصبح البابا الجديد "قائدا عظيما للشعوب المهاجرة في العالم، وأن يشجع إخواننا وأخواتنا المهاجرين من أميركا اللاتينية الذين يتعرضون للإذلال حاليا في الولايات المتحدة".

رئيس فرنسا

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى أن تكون "البابوية الجديدة حاملة للسلام والأمل" بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا، ومشيدًا بـ"اللحظة التاريخية للكنيسة الكاثوليكية وملايين المؤمنين" بعد انتخاب الأميركي روبرت فرنسيس بريفوست، أول بابا من الولايات المتحدة في التاريخ.

رئيس وزراء بريطانيا

كما أشار رئيس الوزراء البريطاني كير ستامر، إلى أن "انتخاب البابا لاوون الرابع عشر يشكل لحظة فرح عميق بالنسبة الى الكاثوليك في المملكة المتحدة وانحاء العالم، ويفتح فصلا جديدا في قيادة الكنيسة وفي العالم"، مضيفا أن "البابا لاوون هو اول بابا اميركي. انها لحظة تاريخية".