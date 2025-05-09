قتلى جراء تحطم طائرة طبية في تشيلي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت السلطات التشيلية الخميس أنّ طائرة طبية تحطّمت قرب سانتياغو بعيد دقائق من إقلاعها ممّا أسفر عن مقتل ستة أشخاص هم جميع من كان على متنها.

وقال المسؤول في الحكومة المحلية في منطقة سانتياغو غونزالو دوران إنّ عناصر من القوات الجوية التشيلية عثروا على حطام الطائرة خلال طلعة جوية على متن مروحية وأكدوا لاحقاً عدم وجود ناجين.

وانقطع الاتصال بالطائرة مساء الأربعاء بعيد إقلاعها باتجاه أريكا، المدينة الواقعة في أقصى شمال البلاد.

وتحطّمت الطائرة في منطقة جبلية يصعب الوصول إليها في منطقة كوراكافي الواقعة على بُعد نحو 40 كيلومتراً غرب العاصمة التشيلية.