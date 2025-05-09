الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين خلال المعارك في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن جنديين قُتلا وأصيب أربعة آخرون، من بينهم جندي حالته خطيرة، خلال اشتباكات في قطاع غزة.

وأوضح في بيان أن الحادثين وقعا خلال العمليات العسكرية في القطاع، حيث قتل الجندي إيساي أليكم أوربخ في الحادث الأول، بينما أصيب جندي آخر من كتيبة الهندسة 605 التابعة لفرقة "باراك" بجروح خطيرة.