أكّد السّفير الأميركي الجديد في بنما كيفن كابريرا، أنّ الإتفاق المبرَم في نيسان الماضي بين الولايات المتّحدة الأميركيّة وبنما، لا يتيح إقامة قواعد عسكريّة أميركيّة في هذا البلد الواقع في أميركا الوسطى.
وأوضح، خلال مؤتمر صحافي من مقرّ إقامته، أنّ "مسألة إنشاء قواعد عسكريّة لم ترد في أيّ مكان من الإتفاق"، مشدّدًا على أنّ الأخير "يتماشى مع القانون، ويعزّز تعاوننا في مجال مكافحة الإتجار بالمخدّرات ويحمي القناة".
والشّهر الماضي، وقّع وزير الدّفاع الأميركي بيت هيغسيث في بنما اتفاقًا يتيح للولايات المتحدة استخدام ثلاث قواعد جويّة وبحريّة في بنما لـ"تدريبات" و"مناورات" وأنشطة أخرى، لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وقد دعت بعض المنظّمات البنميّة إلى التّظاهر احتجاجًا على هذا الإتفاق، مؤكّدةً أنّه ينتهك السّيادة الوطنيّة ويتيح عودة القواعد الأميركيّة إلى بنما.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الأميركي في بنما: مسألة إنشاء قواعد عسكرية في بنما لم ترد بالإتفاق بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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