"النشرة": توغل دبابة ميركافا إسرائيلية باتجاه جبل الباط في بلدة عيترون

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "توغل دبابة ميركافا إسرائيلية باتجاه جبل الباط في بلدة عيترون جنوب لبنان". كذلك أفاد عن "تحليق للطيران المسير فوق اجواء النبطية الفوقا والتحتا، كفرتبنيت، ارنون والجوار".

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