العنداري: البابا لاوون الرابع عشر يعلم الكثير عن لبنان وهو صاحب نهج إصلاحي رسولي

وصف رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الاعلام المطران أنطوان نبيل العنداري، البابا الجديد لاوون الـ14 بـ"الشخص المميز والمتابع" لمسيرة عمل البابا الراحل فرنسيس، مُدرجًا مسار عمل البابا الجديد في اطار "الرسالة الرهبنية، سيما في مرحلة خدمته الكنسية في كل من اميركا اللاتينية (البيرو) والشمالية"، رابطا ما بين "رمزية تواصله مع البابا الراحل فرنسيس ذي الاصول الاميركية اللاتينية الذي عيّنه رئيسا على دائرة الاسافقة في الفاتيكان، ما يؤكد على روحية رسوليته ونهجه الاصلاحي المماثل لآلية عمل البابا الراحل لاوون الـ13 (الذي تولى زمام امور السدّة البابوية في عامي 1878 و1903) حيث كان ملتزمت تعاليم الكنيسة الاجتماعية وشؤونها الحديثة على غرار نظيره البابا الراحل فرنسيس الذي كان مقرب من عام الشعب والمهمشين والفقراء".

وأشار إلى أنّ "من المبكر الحديث عن مشهد علاقة البابا الجديد بلبنان"، مؤكدا "المامه وعلمه الكثير (وبحكم علاقاته ومسؤولياته الكنسية) عن تفاصيل تطور الملف الداخلي اللبناني". واستذكر لقاءه اياه في شهر كانون الثاني الماضي خلال فعاليات "يوبيل الاعلام" الذي تمّ عقده في المعهد الماروني في الفاتيكان، و"قد بدا البابا لاوون الرابع عشر انذاك مثقفا ومطلّعا على ادق المعطيات المحلية في لبنان، لافتا الى تشديده على وحدة الكنيسة الجامعة والسلام في العالم (لا سيما في اوكرانيا ومنطقة الشرق الاوسط)".