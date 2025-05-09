نقلت وكالة "رويترز" عن الحكومة الباكستانية، أننا "نناشد الشركاء الدوليين تقديم مزيد من القروض بعد الخسائر الفادحة إثر هجمات العدو". وذكرت الحكومة، أننا "نحث الشركاء الدوليين على دعم تهدئة الأوضاع في ظل تصاعد الحرب وانهيار أسواق الأسهم". كذلك نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الإعلام الباكستاني، أننا "نرفض الادعاءات الباطلة لوسائل الإعلام الهندية بشأن ضربات مزعومة على الحدود"، لافتاً الى أننا "لم نقم بأي أعمال هجومية على مناطق داخل كشمير الهندية أو خارج الحدود الدولية". وقال "قواتنا الجوية سليمة وهي في حالة يقظة وتشغيل كاملة".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام الباكستاني: لم نقم بأي أعمال هجومية على مناطق داخل كشمير أو خارج الحدود الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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