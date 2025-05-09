"أ ف ب": الصادرات الصينية للولايات المتحدة هبطت بنسبة 17.6% خلال شهر

أفادت وكالة "أ ف ب"، بأن "بيانات رسمية صينية أظهرت أنّ صادرات الصين إلى الولايات المتّحدة هبطت بنسبة 17.6 بالمئة في نيسان مقارنة بالشهر السابق، في وقت تدور فيه حرب تجارية عالية المخاطر بين واشنطن وبكين".

وذكرت الوكالة، أن "القيمة الإجمالية للصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بلغت 33 مليار دولار في نيسان مقابل 40.1 مليار دولار في آذار"، وفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.