وزير الخارجية الإسرائيلية طالب السلطات التونسية بحماية اليهود

أعرب وزير الخارجيّة الإسرائيليّة جدعون ساع، عن إدانته بشدة "الهجوم الذي استهدف أحد أفراد الجالية اليهودية في جربة، تونس، اليوم. وأتمنى الشفاء العاجل للمصاب".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "هذا الهجوم يأتي بعد مرور عامين على الاعتداء الدموي السابق الذي أودى بحياة يهود وأفراد من قوات الأمن خلال احتفالات لاغ بعومر"، داعيا السلطات التونسية إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الجالية اليهودية.