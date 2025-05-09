وزير خارجية بولندا: إذا لم تنجح أميركا كوسيط للتسوية الأوكرانية فهناك خيار تركيا والصين

أشار وزير الخارجيّة البولنديّة رادوسلاف سيكورسكي، إلى "أنّنا نتمنّى بالطّبع النّجاح للولايات المتّحدة فيما يتعلق بجهود الوساطة الأميركيّة لتسوية النّزاع بين روسيا وأوكرانيا، ولكن إذا لم تنجح، فهناك خيارات أخرى".

وأوضح، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مسؤولة السّياسة الخارجيّة للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أنّ "هناك تركيا الّتي تحافظ على قنوات اتصال مفتوحة مع كلا البلدين، وهناك أيضًا خيار الصين، الّتي لديها القدرة على حثّ الرّئيس الرّوسي فلاديمير بوتين على المشاركة في المفاوضات".