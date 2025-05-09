رئيس الإكوادور: الاستخبارات الإسرائيلية والإماراتية تريد مساعدتنا بمجال الأمن بالموانئ والحدود

أعلن رئيس ​الإكوادور​ دانيال نوبوا (Daniel Noboa)، عقب اختتامه في باريس، جولةً أوروبيّةً وشرق أوسطيّة سعى خلالها لإيجاد حلفاء دوليّين لبلاده في حربها ضدّ الجريمة المنظّمة، "أنّنا تحدّثنا مع الحكومة الإسرائيلية حول الاستخبارات والتّعاون في مجال الأمن في الموانئ والحدود... وفي هذا الصّدد، فإنّ إسرائيل، وكذلك الإمارات بأنظمتها الاستخباراتيّة، تريدان مساعدتنا".

وأشار، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إلى أنّ "بالنّسبة لنا، هذا أمر ضروري، لأنّ العنف موجود هناك، في هذه المناطق أو على الطّرق المؤدّية إلى الموانئ".

وقد زار نوبوا الّذي أُعيد انتخابه رئيسًا في منتصف نيسان الماضي، في جولته هذه إيطاليا والفاتيكان وإسبانيا والإمارات وإسرائيل وبريطانيا وفرنسا.

يُذكر أنّ الإكوادور دولة صغيرة تقع في جبال الأنديز ويبلغ عدد سكّانها نحو 18 مليون نسمة، وهي غارقة الآن في حرب دمويّة بين كارتيلات المخدّرات الّتي تتقاتل للسّيطرة على طرق تهريب الكوكايين المنتج في كولومبيا والبيرو المجاورتين.