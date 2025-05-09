مجلس الأمن الدولي دعا لإنهاء القتال في دولة جنوب السودان

دعا مجلس الأمن الدولي إلى إنهاء القتال فورا في دولة جنوب السودان حيث تجدّدت المعارك في الأسابيع الأخيرة، وذلك في قرار أصدره وجدّد فيه لعام إضافي تفويض مهمة حفظ السلام في هذا البلد.

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