"أكسيوس": ترامب التقى وزيرًا إسرائيليًا قبل جولته للشرق الأوسط وناقشا المحادثات النووية وحرب غزة

كشف مصدران مطّلعان لموقع "أكسيوس" الأميركي، أنّ "الرّئيس الأميركي دونالد ترامب التقى يوم أمس الخميس وزير الشّؤون الاستراتيجيّة الإسرائيلي رون ديرمر، وهو من المقرّبين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وناقشا المحادثات النّوويّة مع إيران والحرب في قطاع غزة".
وأشار الموقع إلى أنّ "الاجتماع في البيت الأبيض، الّذي لم تُعلن عنه الولايات المتّحدة أو إسرائيل، عُقد قبل الجولة الرّابعة من المحادثات النّوويّة بين الولايات المتّحدة وإيران يوم الأحد المقبل في مسقط، وقبل رحلة ترامب إلى الشّرق الأوسط الّتي تبدأ يوم الإثنين المقبل"، موضحًا أنّ "هذا الاجتماع يُعَدّ غير عادي إلى حدّ ما، إذ لا يجتمع الرّؤساء عادةً مع مسؤولين أجانب ليسوا رؤساء دول أو حكومات".
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