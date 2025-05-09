وزير الطاقة التركي: نخطط لتصدير 6 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى سوريا يوميًا

أعلن وزير الطّاقة والموارد الطّبيعيّة التّركي ألب أرسلان بيرقدار (Alparslan Bayraktar)، أنّ ​تركيا​ تخطّط لتصدير 6 ملايين متر مكعّب يوميًّا من الغاز الطّبيعي إلى ​سوريا​، موضحًا أنّ "الغاز الطّبيعي المُخطّط تصديره، الّذي يُتوقّع أن يصل إلى مليارَي متر مكعّب سنويًّا، سيُستخدم في إنتاج الكهرباء داخل سوريا".

وأشار في مقابلة تلفزيونيّة، إلى أنّ "أعمال البنية التّحتيّة لخطّ أنابيب الغاز الطّبيعي بدأت في الجانب السّوري، وأنّ الغاز سيُنقل من ولاية كليس التّركيّة إلى مدينة حلب السّوريّة"، مبيّنًا أنّ "هذا الغاز سيُستخدم في محطّة الكهرباء بحلب، وأنّنا ونهدف إلى بدء التّدفّق خلال 3 أشهر". وركّز على "أنّنا أحرزنا تقدّمًا سريعًا في سوريا، لأنّ خطّ الغاز الطّبيعي وصل بالفعل إلى الحدود السّوريّة في منطقة كليس. وبهذه الطّريقة، سنكون وفّرنا الوقود لتلك المحطّات الكهربائيّة".

وكشف بيرقدار، أنّ "العمل بدأ أيضًا في مجال تزويد سوريا بالتيّار الكهربائي إلى جانب الغاز الطّبيعي، ويتمّ حاليًّا تزويد مدينة حلب بنحو 200 ميغاواط من الكهرباء من تركيا"، مؤكّدًا أنّ "من أولويّات بلدنا الإسهام في إعادة الحياة إلى طبيعتها في سوريا".