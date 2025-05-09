وزير التعليم السوري: نرفض استخدام حرم الجامعات منصةً للتجييش الطائفي وتهديد السّلم الأهلي

لفت وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، إلى أنّه تمّ التّواصل مع وزير التّعليم السّوري مروان الحلبي، حول المشهد الأخير الّذي انتشر على منصّات التّواصل الاجتماعي، وأَظهر مغادرة العديد من الطلّاب المدينة الجامعيّة.
وأشار في تصريح، إلى أنّ "الحلبي أكّد الرّفض التّام لاستخدام حرم الجامعات منصّةً للتّجييش الطّائفي وتهديد السّلم الأهلي بأي شكل من الأشكال، ومحاسبة كل من يخالف، وأعلن استعداده للتّعاون مع محافظ السويداء ووزارة الدّاخليّة على إعادة الطلّاب والطّالبات وحمايتهم، متعهّدًا بأن تبقى الجامعات السّوريّة منارةً للفكر وحاميةً للتّنوّع الّذي تفخر به سوريا".
بدوره، أكّد الحلبي في تصريح، أنّ "الطّلبة في الجامعات السّوريّة هم أمانة وطنيّة، وأنّ أمنهم وسلامتهم داخل الحرم الجامعي يمثّلان أولويّةً قصوى لا تقبل التّهاون"، مبيّنًا "أنّنا نعمل بالتّعاون مع الجهات المختصّة، على توفير بيئة تعليميّة مستقرّة وآمنة تحفظ كرامة الطّلبة، وتُعزّز قدراتهم العلميّة والمعرفيّة".
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