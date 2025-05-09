106 قتلى و367 مصاباً إثر قصف إسرائيلي على غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلنت السلطات الصحية في غزة أمس، وصول 106 قتلى و367 مصاباً إلى المستشفيات من جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق مختلفة من القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت السلطات الصحية في بيان أن «حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع ارتفعت بذلك إلى 52760 شهيداً و119264 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023».

وأشارت إلى أن عدد الضحايا الذين سقطوا منذ استئناف إسرائيل عدوانها على القطاع في 18 مارس الماضي بعد انتهاء الهدنة التي استمرت شهرين وصل إلى 2651 قتيلاً و7223 مصاباً.

وقال بيير كرينبول المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس، إن على الحكومات التحرك فوراً لوقف الفظائع في غزة، مضيفاً أن «المعاناة هناك وصلت إلى حد شكك في إنسانيتنا من جذورها».