ترامب يدعو إلى وقف إطلاق نار في أزمة أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إلى وقف إطلاق نار "غير مشروط" في الأزمة الأوكرانية لمدة شهر، مع فرض عقوبات على الدولة التي تنتهكه.

وأعلن ترامب، على منصته "تروث سوشيال" بعد وقت قصير من تحدثه هاتفيا إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن "المحادثات مع روسيا وأوكرانيا مستمرة"، مضيفا أن "الولايات المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوما".

وقال زيلينسكي إنه أبلغ ترامب باستعداد أوكرانيا لإجراء محادثات مع روسيا "بأي صيغة كانت" من أجل السلام.

أفاد مسؤول أوكراني كبير بأن المكالمة الهاتفية بين ترامب وزيلينسكي سارت بشكل "جيد للغاية".

وأوضح المسؤول إن المحادثة، التي استمرت نحو 20 دقيقة، ركزت على "الدبلوماسية" و"وقف إطلاق النار" الذي تحاول الولايات المتحدة، مضيفا أن الرئيسين ناقشا أيضا اتفاق المعادن الذي صادق عليه البرلمان الأوكراني.