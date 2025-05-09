زيلينسكي: أبلغت ترامب باستعدادنا لوقف إطلاق نار لـ30 يومًا وننتظر دعم روسيا لهذا المقترح

أعلن الرّئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "أنّني أجريت محادثةً هاتفيّةً جيّدةً مع الرّئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، وناقشنا ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق السّلام، بما في ذلك اتخاذ خطوات ملموسة".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "ترامب استفسر عن الوضع في ساحة المعركة، وقدّمتُ له لمحةً موجزةً عنه. كما أبلغته استعداد ​أوكرانيا​ لوقف إطلاق نار لمدّة 30 يومًا، بدءًا من اليوم، وننتظر دعم روسيا لهذا المقترح"، كاشفًا "أنّني أكّدتُ مجدّدًا استعداد أوكرانيا للمشاركة في محادثات وفق أي صيغة. ولكن لتحقيق ذلك، على روسيا أن تُظهر جدّيّة نواياها في إنهاء الحرب، بدءًا بوقف إطلاق نار كامل وغير مشروط".

وأوضح زيلينسكي أنّ "ترامب أكّد رغبته في إنهاء هذه الحرب، واستعداده للمساعدة، ودعمه لضرورة وقف إطلاق النّار. واتفقنا على مواصلة اتصالاتنا".