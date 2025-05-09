أجرى المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس اتصالا هاتفيا بالرئيس فولوديمير زيلينسكي أكد خلاله مواصلة بلاده دعمها للأوكرانيا في حربها ضد "العدوان" الروسي، وفقا لمتحدث باسم الحكومة الألمانية.

كانت هذه تفاصيل خبر ميرتس يتعهد أن تواصل ألمانيا دعمها لأوكرانيا ضد "العدوان" الروسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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