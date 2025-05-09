أشار النائب ميشال معوض، في حديث للـ"mtv"، الى أن "مقاربتنا للانتخابات البلدية هي مقاربة انمائية"، معتبراً أنه "اذا كان التوافق رديفاً للمحاصصة، لا نريد التوافق".
ولفت معوض، الى أنني "لست هنا لأتحدى أحد، وهناك تصوير للمعركة بطابع سياسي وهي انمائية بحته".
كانت هذه تفاصيل خبر معوض: مقاربتنا للانتخابات البلدية هي مقاربة انمائية واذا كان التوافق رديفاً للمحاصصة لا نريده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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