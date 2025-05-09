معوض: مقاربتنا للانتخابات البلدية هي مقاربة انمائية واذا كان التوافق رديفاً للمحاصصة لا نريده

أشار النائب ميشال معوض، في حديث للـ"mtv"، الى أن "مقاربتنا للانتخابات البلدية هي مقاربة انمائية"، معتبراً أنه "اذا كان التوافق رديفاً للمحاصصة، لا نريد التوافق".

ولفت معوض، الى أنني "لست هنا لأتحدى أحد، وهناك تصوير للمعركة بطابع سياسي وهي انمائية بحته".