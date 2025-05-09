الجيش: إحباط عملية تهريب 11 شخصًا بطريقة غير شرعية عند شاطئ الميناء- طرابلس

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، أن "ضمن إطار عمليات الرصد والمتابعة بهدف مكافحة أعمال التسلل والتهريب، تمكنت دورية من مديرية المخابرات عند شاطئ الميناء- طرابلس، من إحباط عملية تهريب 11 شخصًا عبر البحر بطريقة غير شرعية، وضبطت مركبَين كانا مُعَدَّين للاستخدام في العملية".

وأكدت في بيان، أنه "بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".