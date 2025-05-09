جهات سياسية ودينية محلية هنأت بانتخاب البابا الجديد ليو الرابع عشر

أصدرت العديد من الشّخصيّات السيّاسيّة والدّينيّة المحليّة، مواقف وبيانات مهنأة بانتخاب البابا الجديد ليو الرابع عشر.

نبيه بري

في هذا الإطار، أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري، مهنئا البابا لاون (ليو) الرابع عشر، قائلًا: "يطيب لي بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي اللبناني، أن أتوجه من قداساتكم ومن أبناء الكنيسة الكاثوليكية في لبنان والعالم، بأحر التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة إختيار مجلس الكرادلة لكم تبوء هذا المقام الرسالي الإنساني والروحي السامي"، متمنياً له "التوفيق والسداد في أداء رسالتكم في ترسيخ قيم العدالة وتعزيز الحوار بين الأديان، بما يخدم الكرامة الإنسانية وإفشاء مبادئ وأسس السلام والمحبة بين بني البشر".

تمام سلام

وهنأ رئيس الحكومة نواف سلام، "الكنيسة الكاثوليكية والمؤمنين في لبنان والعالم بانتخاب البابا لاوون الرابع عشر"، داعيًا أن "يوفَّق في حمل رسالة الانفتاح والسلام، وتعزيز ثقافة الحوار، وخدمة كرامة الإنسان في كل مكان".

سمير جعجع

بدوره، هنأ رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" سمير جعجع، "للكنيسة البابا لاون الرابع عشر، مع رجاء أن يكون البابا الجديد على خطى البابا فرنسيس روحا إنسانية، وعلى خطى البابا بنديكتوس السادس عشر صلابة إيمان، وعلى خطى يوحنا بولس الثاني قداسة وجرأة وحباً للبنان".

جبران باسيل

وأشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، إلى أنّ "‏كل التهاني للمسيحيين الكاثوليك في العالم بانتخاب البابا لاوون الرابع عشر"، متمنيًا أن "تكون حبريته فترة سلام في العالم، وبخاصة في ارض يسوع ومشرقه، ونتطلّع لاهتمامه بلبنان"، ولافتًا إلى "أنّنا ننتظر زيارته لوطننا المحتاج الى رعاية خاصة ودعم كبير، لحماية وجوده وفرادته كي يبقى وطن الرسالة".

نجيب ميقاتي

من جهته، هنأ رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي بـ"انتخاب الكاردينال روبرت بريفوست بابا جديدا للكنيسة الكاثوليكية"، متمنيا له "التوفيق في اكمال مسيرة الكرسي الرسولي الجامعة المقدسة الرسولية"، وقال: "مبروك للمؤمنين".

ووجه ميقاتي برقية تهنئة إلى السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا، جاء فيها: "نهنئكم بانتخاب البابا الجديد، ولتكن حبريته على خطى أسلافه بالحكمة والسلام والرحمة".

إبراهيم مخايل ابراهيم

وعبّر رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل ابراهيم، عن "فرحه الكبير وترحيبه الحار بانتخاب البابا لاوون الرابع عشر (الكاردينال الأميركي روبرت بريفوست) بابا جديدًا على رأس الكنيسة الجامعة الرسولية".

وتقدّم بأحرّ التهاني القلبية للبابا الجديد، سائلاً الله أن "يمنحه الحكمة والقوة لقيادة الكنيسة في هذا الزمن"، ومثمّناً "الدور الروحي والراعوي الذي تضطلع به الكنيسة الجامعة في نشر قيم المحبة والعدالة والسلام". وركّز على أنّ "انتخاب البابا لاوون الرابع عشر هو علامة رجاء جديد للكنيسة وللعالم أجمع. نحن نصلّي ليقوده الروح القدس في مهمّته الرسوليّة، وأن يكون رسول محبّة ووحدة بين الشعوب والأمم".

ودعا المرطان ابراهيم، المؤمنين إلى "الصلاة من أجل البابا الجديد، ليواصل رسالة الكنيسة في تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان، وخدمة الفقراء والمهمّشين، والدفاع عن كرامة الإنسان أينما وُجد".