حادث سير مروع على جسر الأشرفية- برج حمود وازدحام خانق للسير في المكان

وقع حادث سير مروّع على جسر الأشرفية- برج حمود بين سيّارتَين وجيب وصهريج للمياه ودرّاجة ناريّة، وقد توجّهت فرق الصليب الأحمر إلى المكان. وتسبّب الحادث بازدحام خانق للسّير على الأوتوستراد.

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