إعلان لائحة "توافق القبيات" للانتخابات البلدية

أُعلنت في بلدة القبيات في محافظة عكار، لائحة "توافق القبيات" للانتخابات البلدية، برئاسة ميشال عبدو، وتضمّ 18 مرشّحًا لعضويّة المجلس البلدي، وهي مبنيّة على أسس توافقيّة بين القوى السّياسيّة (التيّار الوطني الحر، حزب القوّات اللّبنانيّة، النّائب السّابق هادي حبيش) ومستقلّين.

وأشار عبدو إلى "أنّنا اليوم لسنا مرشّحين لا باسم عائلة أو حزب، ولا آتين بسياسة تقليديّة. نحن مرشّحون باسم مشروع إنمائي، ولكنّنا نؤكّد أنّنا سنبذل كل جهد وسنقدّم كل ما في وسعنا لنبدأ بحلحلة القسم الـكبر من الاحتياجات".

من ثمّ أعلن أسماء أعضاء اللّائحة وهم: ميرنا كرم، فالنتين الشدياق، جويس عبود، جورج طنوس، ساسين معربس، سليم زيتوني، طوني فزع، كلوفيس اسكندر، أنطوان ضاهر، سايد مخايل، الياس ابراهيم، مرشد قسطون، رائد حنا، إيلي قديح، جورج ابراهيم،جورج وهبة؛ وجوزف رعد.