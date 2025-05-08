شكرا لقرائتكم خبر عن "شرف كبير" للولايات المتحدة.. ترامب يهنئ أول بابا أمريكي للفاتيكان والان نبدء بالتفاصيل

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تحضير للقاء

الدمام - شريف احمد - وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهنئته الى لاوون الرابع عشر، أول رئيس للكنيسة الكاثوليكية مولود في الولايات المتحدة، واصفًا ذلك بأنه "شرف عظيم" لبلاده.وقال ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال: "تهانينا للكاردينال روبرت فرنسيس بريفوست الذي أُعلن بابا للتو، إنه لشرف كبير أن نُدرك أنه أول بابا أميركي، يا للحماسة ويا له من شرف عظيم لبلدنا".وأضاف: "أتطلع إلى لقاء البابا لاوون الرابع عشر، ستكون لحظة بالغة الأهمية".وتحدث ترامب في وقت لاحق إلى الصحافيين خارج الجناح الغربي للبيت الابيض عن البابا الجديد الذي يتحدر من شيكاغو.وقال في تصريحات مقتضبة "أن يكون البابا من أميركا شرف عظيم، أي شرف أعظم من هذا؟ نحن متفاجئون بعض الشيء، لكننا سعداء جدا".وكشف الرئيس الأميركي أن مسؤولي الفاتيكان "تحدثوا معنا بالفعل" بشأن تحضير لقاء، مضيفا "سنرى ما الذي سيحدث".وعندما سئل ما إذا كان نادما على نشر صورة له مؤخرا مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي وهو جالس مرتديا زيا بابويا، تجاهل ترامب السؤال وقال "ماذا بعد؟".وشارك ترامب في جنازة البابا الراحل فرنسيس في أبريل، وأجرى على هامش الجنازة محادثات في الفاتيكان مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.