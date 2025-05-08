شكرا لقرائتكم خبر عن وصفه بالأحمق.. ترامب يهاجم جيروم باول بعد تثبيت أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ووصفه بالأحمق، بعد أن أعلن البنك المركزي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، وحذر من ارتفاع المخاطر على أهداف التضخم والبطالة.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "فات الأوان، جيروم باول أحمق ليس لديه أدنى فكرة" وذلك في هجوم جديد على رئيس الاحتياطي الفيدرالي المستقل.

وكثيرًا ما طالب ترامب بخفض أسعار الفائدة الآن للمساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي مع طرح خططه للتعرفات الجمركية التي تضمنت فرض رسوم باهظة على الصين. موافقة بالإجماع وأعلن الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، أن أصحاب القرار صوتوا بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي للإقراض عند مستوى يراوح بين 4,25 و4,50%.

وفي حديثه للصحافيين بعد نشر القرار، قال باول إن هناك "قدرا كبيرا من عدم اليقين" بشأن ما ستؤول إليه سياسات الرسوم الجمركية التي تنتهجها إدارة ترامب.

وحذر العديد من المحللين من أن قرارات الحكومة قد تؤدي على الأرجح إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وفي الوقت نفسه تباطؤ النمو أقله في الأمد القريب. ترامب ينفي وجود تضخم وقال ترامب في منشوره على "تروث سوشال"، إنه لا يوجد تضخم فعليًا، وإن جميع التكاليف تقريبًا انخفضت.

ومارس ترامب ضغوطًا على باول بشأن القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة بشكل خاص، ووصفه الشهر الماضي بأنه "خاسر كبير"، مشددًا على أنه قد يجبر رئيس البنك على الاستقالة قبل أن يتراجع عن تصريحاته.

وقال باول في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إن انتقادات ترامب "لا تؤثر على أدائنا مهمتنا على الإطلاق".

وأضاف: "سنأخذ في الاعتبار فقط البيانات الاقتصادية والتوقعات وتوازن المخاطر، وهذا كل شيء".