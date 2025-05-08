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طلبًا للدعم.. بوتين وزيلينسكي يتسابقان لتهنئة بابا الفاتيكان الجديد

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أ ف ب- موسكو 0 تبليغ

  • طلبًا للدعم.. بوتين وزيلينسكي يتسابقان لتهنئة بابا الفاتيكان الجديد 1/2
  • طلبًا للدعم.. بوتين وزيلينسكي يتسابقان لتهنئة بابا الفاتيكان الجديد 2/2

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الدمام - شريف احمد - تمنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "النجاح" للبابا الجديد ليون الرابع عشر، معربًا عن أمله أن يُجري البابا الأميركي "حوارا بنّاءً" مع الكرملين.
وقال بوتين في رسالة نشرها الكرملين: "أنا واثق بأن الحوار والتعاون البنّاءين القائمين بين روسيا والفاتيكان سيستمران في التطور على أساس القيم التي توحدنا".

تهنئة زيلنسكي

من جهته هنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البابا الجديد، آملا أن يواصل الفاتيكان دعم كييف "أخلاقيا وروحيا" من أجل "استعادة العدالة وتحقيق السلام الدائم" مع موسكو.
وقال زيلينسكي في منشور على منصة إكس، "إن أوكرانيا تقدر بشدة موقف الكرسي الرسولي الثابت في مجال احترام القانون الدولي، مع إدانة العدوان العسكري للاتحاد الروسي على أوكرانيا وحماية حقوق المدنيين الأبرياء".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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