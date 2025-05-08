شكرا لقرائتكم خبر عن لاوون الرابع عشر.. معلومات عن بابا الفاتيكان الجديد ودلالة الاسم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الفاتيكان انتخاب لاوون الرابع عشر (الأمريكي روبرت فرنسيس بريفوست) بابا جديدًا، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرة الكنيسة العالمية.

والبابا الجديد مولود في شيكاغو، وكان مساعدا مقربا من البابا الراحل فرنسيس، ويعرف في أوساط حكومة الفاتيكان بانه شخصية معتدلة قادرة على التوفيق بين وجهات النظر المتباينة.

وقبل انتخابه، شغل البابا لاوون الرابع عشر منصب رئيس دائرة الأساقفة في الفاتيكان، كما سبق أن عمل أسقفًا في بيرو، وتولى قيادة الرهبنة الأوغسطينية كأب عام لها. نهج قائم على الرحمة والانفتاح وحسب موقع doral family journal تلقى لاوون الرابع عشر تعليمه في روما، وكرّس جزءًا كبيرًا من حياته لتكوين رجال الدين وتدريبهم.

وعُرف بروحه الحوارية، وقدرته على بناء جسور بين الثقافات، ونهجه القائم على الرحمة والانفتاح في التعامل مع قضايا الناس، هذه الصفات جعلته يحظى بتقدير واسع في دوائر الفاتيكان، خاصة في ظل التحديات المعقدة التي تواجه الكنيسة عالميًا. دلالة الاسم اختيار اسم لاوون الرابع عشر لم يكن عبثيًا، إذ يستحضر أسماء باباوات سابقين تميزوا بالقيادة والحزم في أوقات التغيير، وعلى رأسهم لاوون الثالث عشر، الذي عُرف برؤيته الاجتماعية المتقدمة من خلال رسالته الشهيرة "Rerum Novarum" التي تناولت قضايا العدالة الاجتماعية.

ويوحي هذا الاسم برغبة البابا الجديد في مواصلة هذا الإرث من الالتزام بالقضايا المعاصرة، بدءًا من العدالة الاجتماعية، وصولًا إلى دور الكنيسة في عالم يزداد استقطابًا. أول خطاب للبابا في أول ظهور علني له بعد انتخابه، ألقى البابا لاوون الرابع عشر كلمة قصيرة لكنها مؤثرة قال فيها:

"أيها الإخوة والأخوات، صلّوا من أجلي ومن أجل الكنيسة كلها، كي نكون نورًا في أزمنة الشك، ومصدر رجاء في