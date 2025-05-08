شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب الأميركي روبرت بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان والان نبدء بالتفاصيل

انتخاب بابا الفاتيكان

الدمام - شريف احمد - أعلن الفاتيكان أن الكاردينال الأميركي روبرت فرنسيس بريفوست، أصبح الخميس، أول بابا ينحدر من الولايات المتحدة، وقد اتخذ له اسم ليون الرابع عشر.والبابا الجديد مولود في شيكاغو، وكان مساعدا مقربا من البابا الراحل فرنسيس، ويعرف في أوساط حكومة الفاتيكان بانه شخصية معتدلة قادرة على التوفيق بين وجهات النظر المتباينة.تصاعد الدخان الأبيض اليوم الخميس في الساعة 6.08 من مدخنة كنيسة سيستينا في الفاتيكان.الأمر الذي يعني انتخاب بابا جديد خلفا للبابا الراحل فرنسيس من جانب الكرادلة الناخبين الـ133 الذين التأموا في مجمع منذ بعد ظهر الاربعاء.