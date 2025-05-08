هنّأ رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، الكنيسة والعالم بـ"انتخاب البابا لاوون الرّابع عشر راعيًا للكنيسة الكاثوليكيّة"، داعيًا الله أن "يمدّ البابا الجديد بالصّحة والعافية والحكمة، ليقود الكنيسة في هذه المرحلة المهمّة من تاريخها، وأن يوفّقه في مساعيه لنشر رسالة المحبّة والسّلام في العالم أجمع، وتعزيز الحوار بين الأديان والثّقافات المختلفة، وأن يكون عهده مليئًا بالإنجازات الّتي تخدم الإنسانيّة جمعاء".

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون هنأ بانتخاب البابا الجديد: نتمنى أن يوفّق بمساعيه لنشر رسالة المحبة والسلام بالعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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