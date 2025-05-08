إعلان لائحة "سير أولًا" لخوض الانتخابات البلدية في الضنية

أُعلن في بلدة سير الضنية تأليف لائحة "سير أوّلًا" لخوض الانتخابات البلديّة، وضمّت 15 مرشّحًا هم: رئيس اللّائحة باسم مصطفى درباس، والأعضاء: دانا عامر عبد الكريم، إيلي سعدالله نعمة، أحمد سمير فتفت، هدى أحمد هوشر، يوسف طنوس الطحش، عادل محمد فتفت، وليد محمود الشامي، علي محمد الضاضون، إيلي مخايل سركيس، سامر محسن الحميصي، محمد عماد الدين سلمى، علي جمال قاسم، علي عبد الفتاح عبد الفتاح وفادي تحسين العلم هوشر.

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