المعلوف: لبنان في قلب العرب وينتظر من السعودية قرارًا برفع الحظر عن سفر مواطنيها

لفت النّائب السّابق ​سيزار المعلوف​، إلى أنّ "لبنان في قلب العرب، وهم في قلوب اللّبنانيّين، يتبادلون الوفاء بالوفاء، المودّة بالمحبّة، التّعاون بالتّعاون، والاستمرار معًا في الدّرب ذاته".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "الإمارات قد أثبتت أنّها السبّاقة في احتضان لبنان، الّذي يستقر ويزدهر ويتقدّم في حضنه العربي الطّبيعي. فنرحّب بقرارها الّذي يعبّر عن أصالة الإمارات، رئاسةً ودولةً وشعبًا، وأهلًا بشعبها بين أهله"، مبيّنًا أنّ "لبنان ينتظر من السعودية قرارًا مرتقبًا في هذا السّياق، خصوصًا أنّ للسّعوديّين مكانة كبيرة في قلوب اللّبنانيّين، الّذين يكنّون كلّ المودّة والتّقدير لسعوديّة الجمع والخير والسّلام".