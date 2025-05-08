فرح بحث مع أليكو بسبل تعزيز التعاون بين الدفاع المدني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

استقبل المدير العام للدّفاع المدني بالتّكليف العميد ​نبيل فرح​ في مكتبه، مديرة برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في لبنان Blerta Aliko، يرافقها رئيس وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء زاهي شاهين، ومديرة محفظة التّنمية المحليّة في برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي Denise Sumpf.

وأوضحت دائرة الإعلام والعلاقات العامّة في المديريّة، أنّ "اللّقاء تناول سبل تعزيز التّعاون المشترك بين ​المديرية العامة للدفاع المدني​ وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، ولا سيّما في مجال رفع الجهوزية وتعزيز قدرات الاستجابة لدى المديريّة، وتطوير البنية التّحتيّة وتعزيز الإمكانات اللّوجستيّة والتّقنيّة".

وأشارت إلى أنّ "المجتمعين تطرّقوا إلى التّحدّيات الّتي تواجه المديريّة، خصوصًا في ظلّ الظّروف الرّاهنة، ومن أبرزها الأضرار الجسيمة الّتي لحقت بعدد من مراكز الدّفاع المدني نتيجة العدوان الإسرائيلي السّابق على لبنان، والحاجة الملحّة لإعادة تأهيلها وتجهيزها، بما يمكّنها من مواصلة أداء مهامها الحيويّة".

وذكرت الدّائرة أنّ "كذلك تمّ البحث في قضايا تتّصل بتطوير بنية الدّفاع المدني وتحسين شروط العمل والجهوزيّة، بما يضمن استمراريّة الخدمات الإسعافيّة والإنقاذيّة على مختلف الأراضي اللّبنانيّة".

وقد أثنى العميد فرح على "الشّراكة البنّاءة بين الجانبين"، شاكرًا الوفد على "دعمه المتواصل للدّفاع المدني في مختلف المجالات"، ومؤكّدًا "أهميّة مواصلة العمل المشترك لما فيه مصلحة السّلامة العامّة وتعزيز القدرة الوطنيّة على مواجهة الكوارث".

من جهتها، أعربت أليكو عن تقديرها "للدّور الحيوي الّذي يضطلع به الدّفاع المدني في تأمين السّلامة العامّة"، مثمّنةً "الخطّة التّنظيميّة الجديدة الّتي تتّبعها مديريّة الدّفاع المدني بخصوص آليّة تلقّي الهبات، من خلال حصرها بالمديريّة وليس بالمراكز مباشرةً، ما يعزّز الشّفافيّة وفعاليّة التّوزيع". وأكّدت "التزام برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي الاستمرار بدعم المديريّة في المجالات كافّة".