قوى الأمن: مفرزة استقصاء بيروت أوقفت مطلوبًا وشخصًا آخر خلال تشغيلهما دراجة دون لوحات

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 2025-04-30، اشتبهت دوريّة من ​مفرزة استقصاء بيروت​ في وحدة شرطة بيروت في محلّة جادّة بيار الجميل، بشخصين يعملان على تشغيل درّاجة آليّة نوع "V150" لون أزرق، دون لوحات تسجيل، مقودها مكسور؛ وذلك عبر الأسلاك الكهربائيّة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على الفور، عملت الدّوريّة على توقيفهما، وتبيّن أنّهما يُدعيان: "س. س." (مواليد عام 1981، سوري)، وبنتيجة مقارنة بصماته تبيّن أنّه من أصحاب السّوابق بجرائم مخدّرات، ويوجد بحقّه ست ملاحقات عدليّة بجرائم سرقة ومخدّرات، منها حكم يقضي بحبسه ثلاث سنوات مع أشغال شاقّة موقّتة، و"ر. ع" (مواليد عام 1985، مكتومة القيد)".

وأشارت الشّعبة إلى أنّ "الموقوفَين أودعا القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص".