وزير الاتصالات: أتعهد خلال سنة تلزيم شبكة "الفيبر أوبتك" في بيروت وخارجها

أشار وزير الاتصالات شارل الحاج، في حديث للـ"mtv"، الى أن "خطاب قسم الرئيس عون أقنعني لكي أصبح وزيراً وأريد تغيير النظرة لقطاع الاتصالات في لبنان ولا نريد هذا القطاع لزيادة الأموال في الخزينة فقط بل أهميته في تنمية ثروات المجتمع".

ولفت الحاج، الى أننا "قادرين خلال 3 سنوات على نقل البلد الى مكان أفضل على الصّعيد الرقمي والحكومة أنتجت الكثير خلال الفترة الماضية وكلّ وزير لديه ورشة إصلاح".

وقال "لا استثمار في البلد من دون الهيئة الناظمة للاتصالات والأهم اليوم إيصال "الفيبر أوبتك" الى مختلف المناطق اللبنانية وأتعهد خلال سنة تلزيم الشبكة في بيروت وخارجها".

وذكر أنه "أنا مع تسليم السلاح غير الشرعي وحصر السلاح بيد الدولة وعلى الجيش مصادرة أي سلاح خارج إطار الدولة"، مضيفاً "لكي يُساعدنا المجتمع الدولي علينا نسج علاقات معه وانفتاح الدول العربية على لبنان أمر مستجدّ ونتّكل على الرئيس عون ليفاوض "الحزب" على الوقت المناسب لتسليم سلاحه".

وتابع "حضّرنا الأرضية السياسيّة لـ"ستار لينك" التي ستؤسّس شركة لها في لبنان وستكون الخدمة محصورة بالشركات، وموضوع الـ5G يرتبط بالمقوّمات والخطّ الثابت اليوم بخطر وهناك جهود كبيرة في هذا الإطار".

وأردف الحاج "نشكر كريدية على جهوده في أوجيرو خلال السنوات الماضية وLiban Telecom تأسست وهمّي تقديم أفضل خدمة للمشترك بأحسن الأسعار في الخلوي".