استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، سفير سلطنة عمان في لبنان أحمد بن محمد السعيدي، وتناول البحث الأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة.
كما التقى عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب بلال عبدالله، ثمّ مديرة مكتب الأونيسكو الإقليمي في بيروت Costanza Farina، وجرى التّداول في الأوضاع العامّة في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش استقبل سفير سلطنة عمان وعبدالله ومديرة مكتب الأونيسكو في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.