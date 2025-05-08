قائد الجيش استقبل سفير سلطنة عمان وعبدالله ومديرة مكتب الأونيسكو في بيروت

استقبل قائد الجيش العماد ​رودولف هيكل​ في مكتبه في اليرزة، سفير سلطنة عمان في لبنان أحمد بن محمد السعيدي، وتناول البحث الأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة.

كما التقى عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب بلال عبدالله، ثمّ مديرة مكتب الأونيسكو الإقليمي في بيروت Costanza Farina، وجرى التّداول في الأوضاع العامّة في البلاد.