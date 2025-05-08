الرئاسة الأوكرانية: مباحثات هاتفية بين زيلينسكي وترامب

اعلنت المتحدث باسم الرئاسة الاوكرانية سيرغي نيكيفوروف ان "اتصالا هاتفيا تم بين الرئيسين الاميركي دونالد ترامب والاوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد مصادقة البرلمان الاوكراني على اتفاق المعادن مع واشنطن".

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