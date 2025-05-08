خارجية الإمارات رحبت بإعلان سلطنة عمان التوصل لاتفاق لوقف النار بين واشنطن والحوثيين

رحّبت ​وزارة الخارجية الإماراتية​ في بيان، بـ"إعلان سلطنة عمان التّوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النّار، الّذي سيعزّز حماية حرّيّة الملاحة والتّجارة الدّوليّة في البحر الأحمر وخليج عدن، وتعزيز فرص الحوار السّلمي في ​اليمن​ لحلّ النّزاعات في المنطقة"، مؤكّدةً "دعمها لجميع الجهود الدّبلوماسيّة الهادفة إلى تحقيق الأمن والسّلام والاستقرار في المنطقة والعالم".

وكان قد أعلن النّاطق باسم وزارة الخارجيّة العمانيّة، في 6 الحالي، أنّ "بعد المناقشات والاتصالات الّتي أجرتها سلطنة عُمان مؤخّرًا مع الولايات المتّحدة الأميركيّة والسّلطات المعنيّة في صنعاء باليمن، بهدف تحقيق خفض التّصعيد، أسفرت الجهود عن التّوصّل إلى اتفاق على وقف إطلاق النّار بين الجانبين"، مشيرًا إلى أنّ "في المستقبل، لن يستهدف أي منهما الآخر، بما في ذلك السّفن الأميركيّة في البحر الأحمر وباب المندب، وبما يؤدّي لضمان حرّيّة الملاحة وانسيابيّة حركة الشّحن التّجاري الدّولي".