رحّبت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، بـ"إعلان سلطنة عمان التّوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النّار، الّذي سيعزّز حماية حرّيّة الملاحة والتّجارة الدّوليّة في البحر الأحمر وخليج عدن، وتعزيز فرص الحوار السّلمي في اليمن لحلّ النّزاعات في المنطقة"، مؤكّدةً "دعمها لجميع الجهود الدّبلوماسيّة الهادفة إلى تحقيق الأمن والسّلام والاستقرار في المنطقة والعالم".
وكان قد أعلن النّاطق باسم وزارة الخارجيّة العمانيّة، في 6 الحالي، أنّ "بعد المناقشات والاتصالات الّتي أجرتها سلطنة عُمان مؤخّرًا مع الولايات المتّحدة الأميركيّة والسّلطات المعنيّة في صنعاء باليمن، بهدف تحقيق خفض التّصعيد، أسفرت الجهود عن التّوصّل إلى اتفاق على وقف إطلاق النّار بين الجانبين"، مشيرًا إلى أنّ "في المستقبل، لن يستهدف أي منهما الآخر، بما في ذلك السّفن الأميركيّة في البحر الأحمر وباب المندب، وبما يؤدّي لضمان حرّيّة الملاحة وانسيابيّة حركة الشّحن التّجاري الدّولي".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية الإمارات رحبت بإعلان سلطنة عمان التوصل لاتفاق لوقف النار بين واشنطن والحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.