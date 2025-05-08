بوتين: نأمل أن يُجري البابا الأميركي حوارا بنّاءً مع الكرملين

تمنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "النجاح للبابا الجديد لاوون الرابع عشر الخميس، معربًا عن "أمله أن يُجري البابا الأميركي حوارا بنّاءً مع الكرملين".

وقال بوتين في رسالة نشرها الكرملين "أنا واثق بأن الحوار والتعاون البنّاءين القائمين بين روسيا والفاتيكان سيستمران في التطور على أساس القيم المسيحية التي توحدنا".

وكان قد انتخب الكرادلة الـ133 الّذين اجتمعوا في المجمع الانتخابي في الفاتيكان، الكاردينال الأميركي بريفوست بابا جديدًا، خلفًا للبابا الرّاحل فرنسيس.

وأعلن الكاردينال دومينيك مامبيرتي من على شرفة كاتدرائية القديس بطرس، أنّ البابا الجديد اختار اسم "ليو الرابع عشر".

مع الإشارة إلى أنّ البابا الجديد وُلد في شيكاغو في 14 أيلول 1955. بدأ بدراسة الرياضيات، لكنّه انضمّ سريعًا إلى رهبنة القديس أوغسطين، ورُسم كاهنًا عام 1982.

أرسلته الرّهبنة إلى بيرو في مهمّة، ثمّ عاد لفترة وجيزة إلى شيكاغو لنيل دكتوراه في القانون الكنسي، ثمّ عاد مجددًا إلى بيرو لعقد من الزّمن، حيث ترأس معهدًا لتكوين الكهنة. تَركت تجربته في أمريكا اللاتينية أثرًا عميقًا في رؤيته الراعويّة.

وفي عام 2001، انتُخب رئيسًا عامًا للرّهبنة الأوغسطينيّة لمدّة 12 عامًا، حتّى عام 2013. وفي العام التّالي، عيّنه البابا فرنسيس أسقفًا على مدينة تشيكلايو في شمال بيرو، حيث بقي حتّى عام 2023، وكان أيضًا عضوًا في مؤتمر الأساقفة في البلاد.

في كانون الثّاني 2023، استدعاه البابا فرنسيس إلى روما ليكلّفه برئاسة دائرة الأساقفة (التي كانت تُعرف سابقًا باسم مجمع الأساقفة)، وهي الهيئة المسؤولة عن اقتراح التّعيينات الأسقفية في مناطق عديدة من العالم. بعد فترة قصيرة، تمّ تعيينه كاردينالًا.