قائد الحرس الثوري الإيراني: لا نسعى لامتلاك سلاح نووي ونرجح الحل الدبلوماسي لكننا مستعدون لأي حرب

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، أننا "لا نسعى لامتلاك سلاح نووي ونرجح الحل الدبلوماسي لكننا مستعدون لأي حرب".

وفي كلمة له خلال الذكرى السنوية لسقوط طائرة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، قال سلامي محذرا الولايات المتحدة وإسرائيل "إذا ارتكبتم حماقة ضدنا، سنتخذ خطوة تُنسيكم عمليتي الوعد الصادق الأولى والثانية (التي هاجمت فيهما إيران إسرائيل سابقا) وسنفتح عليكم أبواب جهنم".

وأضاف سلامي "على مسؤولي الولايات المتحدة أن يعلموا أننا على أهبة الاستعداد للدخول في الحرب إذا نفذوا تهديداتهم.. إسرائيل لم تتحمل صاروخا يمنيا احداً استهدف مطارها فكيف ستتحمل كميات كبيرة من الصواريخ الإيرانية".

وتابع "إيران لم تبحث عن السلاح النووي ومسألة أزالته من عقيدتها النووية، لكنها لن تتنازل عن مصالح شعبها".

ولفت إلى أن "إسرائيل تدفع الولايات المتحدة نحو المواجهة مع إيران، لكن أميركا تعلم أن الحرب تعني الخسارة"، مردفا: "نحن جاهزون لكل السيناريوهات".