الجيش الهندي: هجوم باكستاني بصواريخ ومسيرات على 3 مواقع عسكرية قرب الحدود الدولية في جامو وكشمير

نقلت وكالة "رويترز" عن الجيش الهندي، عن "هجوم باكستاني بصواريخ ومسيرات على 3 مواقع عسكرية قرب الحدود الدولية في جامو وكشمير". وكانت قد أفادت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب"، عن "انفجارات تهز مطار مدينة جامو في كشمير الهندية".

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