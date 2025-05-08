شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: تفعيل المفوضية العليا للانتخابات وتشكيل غرفة عمليات إدارة الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المجلس الرئاسى لحزب المؤتمر إجتماعا برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، وبحضور الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس الحزب، ونواب رئيس الحزب، اللواء رضا فرحات، محمد رمضان، محمود جبر، أحمد خالد، عبد العزيز محمود، أحمد مقلد، دعاء عريبى، أحمد عمران، عبد العزيز الأحمدي.



وفى بداية الاجتماع أكد الربان عمر المختار صميدة، على أهمية توضيح الظروف التى تمر بها البلاد، وضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية، مثمنا الجهود التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل الحفاظ على الأمن القومى المصرى وجهودة الداخلية الخارجية،والدبلوماسية مع دول العالم فى كافة المواقف السياسية.

كما أكد رئيس حزب المؤتمر على أهمية النشاط الحزبى، خلال هذه المرحلة من الاستحقاقات الدستورية سواء انتخابات مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، والأليات والفاعليات التى تحقق الرابط الفكرى والتنظيمى بين كافة المستويات التنظيمية، بالمستوى المركزى وأمانات المحافظات والأقسام والمراكز، والتى تحتاج إلى بذل الجهد والإصطفاف على قلب رجل واحد وفى سبيل ذلك وفى سبيل ذلك.



أولا: تكلف رئيس الحزب الربان عمر صميدة، اللواء طارق رسلان الأمين العام للحزب بدعوة أمناء المحافظات لاجتماعات دورية كل 15 يوم إبتدا من شهر مايو الجارى على أن يقدم السادة الأمناء أسماء القيادات والكوادر الراغبة فى الترشح لمجلس الشيوخ والنواب لرئيس الحزب ورئيس المفوضية العليا للانتخابات صاحبة الشأن فى ذلك.

ثانيا: تشكيل غرفة العمليات المركزية لإدارة الانتخابات وأن يكلف امناء المحافظات بتشكيل غرف بالمحافظة بحيث يكونوا على إتصال بالغرفة المركزية لتوحيد الإطار الفكرى والتنظيمى فى الأداء الحزبي.

ثالثا: تفعيل المفوضية العليا للانتخابات اعتبارا من شهر يونيو 2025 لوضع شروط إختيار المرشحين وإقرار أسمائهم بمعرفة الربان عمر المختار صميدة رئيس المفوضية.

رابعا: يكون رئيس الحزب دون غيرة هو المسئول عن إقرار وإتمام التحالفات والائتلافات والتنسيق مع أى قوى سياسية أو مستقلين فى ضوء الفرص المقدمة للحزب.