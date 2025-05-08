شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة المشروعات الصغيرة بـ”الجبهة الوطنية” تناقش خطتها لتحويل القرى إلى مجتمعات منتجة والان مع تفاصيل الخبر

عقدت أمانة المشروعات الصغيرة بحزب الجبهة الوطنية اجتماعًا موسعًا برئاسة محمد أمين الدخميسي، ناقشت خلاله خطة العمل للمرحلة المقبلة، التي تركز على تقديم الدعم الفني والاستشاري لأصحاب المشروعات القائمة، ودعم المبادرات الناشئة لتحويل القرى من مجتمعات مستهلكة إلى منتجة.

يأتي هذا في إطار حرص الحزب على تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال تمكين الفئات المنتجة وتوفير بيئة محفزة لريادة الأعمال في مختلف المحافظات. وشهد الاجتماع استعراض نموذج أولي أعدته الأمانة ليكون دليلًا عمليًا قابلًا للتطبيق، مع توفير الدعم اللوجستي والمادي، وتخصيص مواقع داخل المحافظات لتشغيل مشروعات التعبئة والتغليف وتدريب الشباب على إدارتها.

وأكد الدخميسي أن العمل الميداني سينطلق قريبًا من خلال بحوث للتعرف على احتياجات المناطق المستهدفة، تمهيدًا لتنفيذ خطوات عملية على الأرض، تضمن توفير منافذ بيع مستقرة وتسويق المنتجات بفعالية.

وشدد على أهمية الربط بين التدريب والدعم الفني وبين التسويق والتوزيع، لضمان استدامة المشروعات واستمرار أثرها الإيجابي على المجتمعات المحلية.

شارك في الاجتماع عدد من مساعدي الأمين العام، منهم محمد أبو اليزيد، محمد علي يوسف، مصطفى متولي، وأحمد الوحش، حيث ناقشوا عددًا من الملفات التنظيمية وخطط العمل المستقبلية.

كما حضر الاجتماع عدد من أعضاء الأمانة، بينهم ريهام الشبراوي، ناجد شنب، أشرف حشيش، سامية مصطفى، مراد حلمي، وعصام أبو المجد، وأكد الجميع على أهمية العمل الجماعي والتنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة.