شكرا لقرائتكم خبر عن سفير روسيا الاتحادية بمصر: نقدر حياد مصر في الأزمة مع أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير جيورجي بوريسينكو، سفير روسيا الاتحادية لدى مصر، إنّ بلاده تحترم حياد مصر في الأزمة مع أوكرانيا، وتدرك أن رغبتها تكمن في الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الدول، وهو ما يتوافق مع الموقف الروسي.

وأضاف في حواره مع الإعلامية إنجي طاهر، عبر قناة "إكسترا نيوز": "نحن أيضا نسعى إلى إقامة علاقات جيدة مع الجميع، ولكن لا يمكننا التفريط في أمننا القومي، ولهذا السبب نواصل عملياتنا العسكرية الخاصة، ونؤكد باستمرار على ضرورة معالجة جذور ما يعرف بالنزاع الأوكراني، فهذه القصور لا تقتصر على الداخل الأوكراني، بل تمتد إلى خارج حدود أوكرانيا، وتحديدا حلف شمال الأطلسي ناتو".

وتابع سفير روسيا الاتحادية لدى مصر، أنّ التوسع الذي انتهجه حلف الناتو كان السبب الرئيسي الذي دفع موسكو إلى إطلاق هذه العملية العسكرية، إذ حاول الحلف ضم أوكرانيا إليه، وهو ما مثل التهديد الأكبر، وأدى إلى إطلاق هذه العملية، مواصلا: "ومع ذلك، فإننا نفهم موقف مصر تماما، ونقدر تفهمها لموقف روسيا".