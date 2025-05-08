شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الأوكراني يصادق على اتفاق المعادن مع الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صادق البرلمان الأوكراني اليوم الخميس على الاتفاق التاريخي مع الولايات المتحدة بشأن استغلال الموارد الطبيعية في البلد فيما عُرف بـ"اتفاق المعادن"، والذي أبرم بعد أسابيع من المفاوضات الشائكة، وقد يمهد بحسب كييف لمساعدات أمريكية جديدة.

وقالت وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدنكو في منشور على منصة إكس، إن "البرلمان الأوكراني صادق على اتفاق الشراكة الاقتصادية التاريخي بين أوكرانيا والولايات المتحدة".

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ضمانات أمنية لكييف

والاتفاق محوره استغلال المعادن (الخام والنفط والغاز) في أوكرانيا التي تواجه منذ أكثر من 3 سنوات غزوًا روسيًا لأراضيها.



لكنه لا يتضمن ضمانات أمنية لكييف كما كان يشترط الجانب الأوكراني.

مساعدات عسكرية أمريكية

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعربت سفيريدنكو عن أملها في أن يسمح الاتفاق لأوكرانيا بالحصول على مساعدة عسكرية جديدة من إدارة دونالد ترامب التي تعمل على وضع حد للحرب.

وأبرم هذا الاتفاق الثنائي في أواخر أبريل الماضي، بعد أسابيع من التوتر بين كييف وواشنطن بلغ أقصاه في المشادة الكلامية التي حدثت بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني في المكتب البيضاوي في أواخر فبراير.