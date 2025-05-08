شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكي روبرت فرنسيس بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتخب الأمريكي روبرت فرنسيس بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان.

كان الدخان الأسود تصاعد من مدخنة كنيسة سيستينا في الفاتيكان نحو الساعة 09,50 بتوقيت جرينتش، في إشارة الى فشل المجمع الانتخابي في اختيار بابا جديد لليوم الثاني على التوالي خلال جولتي التصويت اللتين أجريتا صباح الخميس.

وعاود الكرادلة الـ133 المجتمعون خلف أبواب مغلقة وفي عزلة تامة عن العالم الخارجي، إجراء جولتي تصويت اليوم الخميس.